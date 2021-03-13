У рамках 9 етапу Кубка світу з біатлону у Нове-М'єсто (Чехія) 13 березня відбулася чоловіча гонка переслідування. Перемогу у персьюті здобув француз Кантен Фійон-Має.

Результати гонки переслідування

1. Кантен Фійон-Має (Франція)

2. Йоханнес Бьо (Норвегія)

3. Емільєн Жаклен (Франція)

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23. Дмитро Підручний (Україна)

Варте уваги Український біатлоніст Прима вдруге поспіль знявся з гонки переслідування на Кубку світу

Хід гонки

На першу стрільбу першим прийшов переможець спринту Кантен Фійон-Має. Однак він і Тар'єй Бьо схибили по одному разу, тому в лідери гонки вийшли Лукас Хоффер та Емільєн Жаклен.

Єдиний українець Дмитро Підручний пішов на штрафне коло вже після першої стрільби. Та українець покращив свою позицію, піднявшись з 35 місця на 31.

Після другої стрільби Хоффер залишився лідером. Та на п'яти йому наступали Стурла Легрейд, Жаклен та брати Бьо. На жаль, Підручний допустив 2 промахи й випив з топ-40.

Третій вогневий рубіж, на якому біатлоністів чекала стійка, вдало подолали Фійон-Має та Йоханнес Бьо. Вони скористалися промахами Легрейда, Жаклена та Хоффера, які синхронно зайшли на штрафне коло.

Відразу 6 біатлоністів перед останньою стрільбою перебували у контактній боротьбі за перемогу. Українець Підручний нарешті відпрацював чисто, що дозволило йому вийти на 30 сходинку.

На вирішальній стрільбі найкраще спрацювали два французи Фійон-Має та Жаклен. Здавалося, що вони поведуть боротьбу за перемогу. Однак Фійон-Має швидко втік та виграв гонку.

Жаклен дивом розгубив перевагу над норвежцями Легрейдом та Бьо. У підсумку Бьо вирвав срібну нагороду, а Жаклен таки відстояв "бронзу".

Дмитро Підручний знову ідеально спрацював на стрільбі та піднявся на 23 місце. Українець відіграв 12 позицій у порівнянні зі стартовим місцем.