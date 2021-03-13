Полтавська Ворскла та Дніпро-1 у суботу, 13 березня, зустрілися у 18 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився перемогою Дніпра-1, хоча команда половину матчу грала в меншості.

Ворскла – Дніпро-1 0:1

Гол: Довбик, 40

Вилучення: Дуглас, 53 (Дніпро-1)

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Обидві команди запропонували динамічний та силовий футбол. Хоч вкрай гострих моментів за перші 45 хвилин не було, однак до голу справа таки дійшла.

Ворскла мала дві нагоди, щоб відзначитися у першій половині гри. Зокрема, після удару Тілля зі штрафного на добиванні опинився Скляр. З його пострілом впорався Юрчук.

Згодом Кулач мав відкривати рахунок у грі, однак Владислав пробив із вбивчої позиції прямо в Юрчука.

Дніпро-1 відповів голом на 40 хвилині. Артем Довбик у стилі Андрія Ярмоленка змістився з лівого флангу в центр та розрядив свою гармату. Різник не зміг відбити м'яч, який залетів у верхній кут!

Відео голу Довбика

Відразу після перерви дніпряни могли збільшити перевагу. Чуже отримав передачу з флангу та пробив у дотик. М'яч після обвідного удару хорвата пролетів біля рамки воріт Різника.

На 53 хвилині хід гри різко змінився. Захисник Дніпра-1 Дуглас збив у центрі поля Степанюка та отримав другу жовту карту – вилучення.

Ворскла була близька, щоб відігратися на 63 хвилині. Після закидання у штрафний Пуцлін отримав передачу та потужно пробив. Юрчук здійснив чудовий сейв, відбивши м'яч.

Попри те, що Ворскла затиснула гостей у штрафному, Дніпро-1 мав свої моменти. Спершу перспективна атака дніпрян завершилася ударом Цурікова у руки Різнику. Згодом оформити дубль міг Довбик, але він також не зміг переграти Різника.

На 83 хвилині Довбик вискочив на рандеву з Різником і не зміг переграти голкіпера з першої спроби. Та м'яч знову опинився в Артема, проте він не поцілив у ворота. На щастя для Артема, він перебував у офсайді. Інакше партнери б його не пробачили.

Свій момент мала й Ворскла. Луїзао красиво навісив у штрафний на Ребенка. Павло пробив головою, але не влучив у нижній кут воріт.

У підсумку Ворскла так і не змогла відігратися – 0:1 Дніпро-1 святкує перемогу.

Завдяки перемозі Дніпро-1 піднявся на 8 місце. В активі дніпрян 19 очок. Ворскла залишилася на 5 місці і не втратить свою позицію після цього туру. Полтавці мають 28 очок.