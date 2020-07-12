"Дніпро-1" програвав 0:2, але здобув вольову перемогу над "Львовом": відео
"Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Львовом" у матчі 30-го туру УПЛ. Поєдинок відбувся у Тернополі і завершився з рахунком 3:2.
Дніпро-1 – Львів 3:2
Голи: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 – Ренан, 6, 19
Вилучення: Сабіно, 56 (Львів)
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Гості шокували команду Дмитра Михайленка в дебюті матчу, забивши два швидких м'ячі, обидва на рахунку бразильця Ренана.
Форвард дніпрян Владислав Супряга скоротив відставання в рахунку в середині першого тайму.
На початку другої половини зустрічі Рафаель Сабіно отримав другу жовту і був вилучений, ніж дав шанс "Дніпру-1" на позитивний результат.
Команда Михайленко лоскотала нерви своїм фанатам, але в кінцівці зустрічі все ж забила свої м'ячі в більшості: Супряга зробив дубль, а переможний гол – на рахунку форварда Олексія Хобленка.
Дніпро-1 – Львів відеоогляд матчу
- "Дніпро-1" продовжує лідирувати у другій "шістці" УПЛ. Команда Дмитра Михайленка набрала 40 очок і впевне йде до плейоф за потрапляння в Лігу Європи.
- "Львів" (24) – на 10 місці. Львівський колектив вже 11 турів не знає перемог.