"Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Львовом" у матчі 30-го туру УПЛ. Поєдинок відбувся у Тернополі і завершився з рахунком 3:2.

Дніпро-1 – Львів 3:2

Голи: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 – Ренан, 6, 19

Вилучення: Сабіно, 56 (Львів)

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Гості шокували команду Дмитра Михайленка в дебюті матчу, забивши два швидких м'ячі, обидва на рахунку бразильця Ренана.

Форвард дніпрян Владислав Супряга скоротив відставання в рахунку в середині першого тайму.

На початку другої половини зустрічі Рафаель Сабіно отримав другу жовту і був вилучений, ніж дав шанс "Дніпру-1" на позитивний результат.

Команда Михайленко лоскотала нерви своїм фанатам, але в кінцівці зустрічі все ж забила свої м'ячі в більшості: Супряга зробив дубль, а переможний гол – на рахунку форварда Олексія Хобленка.

Дніпро-1 – Львів відеоогляд матчу