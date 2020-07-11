У Житомирі зафіксували новий рекорд України – 760 підйомів із переворотом на свіжому повітрі зробив курсант Житомирського військового інституту Дмитро Косатий.

Про це навчальний заклад повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"Представники Книги рекордів України, керівництво військового інституту, рідні та друзі привітали Дмитра Косатого із встановленням рекорду Книги рекордів України з виконання вправи "Підйом переворотом на перекладині" на відкритому повітрі 760 разів", – йдеться у повідомленні.

Як здобувався рекорд

На здобуття рекорду знадобилось чотири з половиною години на поперечині, та ще на 30-градусній спеці.

Наприкінці травня він виконав цю вправу тисячу один раз. Але тоді Книга рекордів це ще не фіксувала. Цього разу курсант намагався побити світовий рекорд - 1400 разів. Але поперечину розмістили на відкритому сонці за температури в +30. Тому за 4,5 години через жарінь курсант усе ж зупинив вправу. Але досягнення представники Книги рекордів України таки зафіксували.

Про курсанта Дмитра Косатого відомо, що в минулому він – вихованець житомирської спортивної школи футболу "Полісся" і ексгравець команди U-19 цього клубу.