11 липня "Колос" у Ковалівці приймав "Зорю" у матчі 30 туру УПЛ. Гості здобули впевнену перемогу у матчі.

Колос – Зоря 0:2

Голи: Кочергін, 9, 45+1

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У попередньому турі луганчани могли піднятися на другу позицію турнірної таблиці, але не зуміли здолати "Олександрію". Проте, команда Віктора Скрипника продовжує боротися за срібні медалі, і черговим суперником "чорно-білих" став "Колос".

Ковалівці здобули лише одну перемогу на другому етапі чемпіонату, обігравши все ту ж "Олександрію", і тепер настроюються на плей-офф за вихід в Лігу Європи. У поточному чемпіонаті луганчани тричі перемагали дебютанта УПЛ – 3 1, 2:0 і 1:0.

"Зоря" впевнено розпочала матч і забила вже на 9-й хвилині. Після поперечної передачі Кабаєва Юрченко в дотик зробив передачу на хід Кочергіну, який проштовхнув м'яча повз голкіпера – 0:1.

Відео першого голу Кочергіна

У середині першого тайму "Зоря" була близька до другого голу: Леднєв з гострого кута на лівому фланзі штрафного пробив у каркас воріт. "Колос" одразу відповів небезпечним пострілом Смирного з правого флангу штрафний повз ближню штангу.

Луганчани все ж забили у першому таймі. "Зоря" провела стрімку контратаку, і після передачі Кабаєва з лівого флангу Кочергін холоднокровно реалізував вихід один на один з голкіпером – 0:2.

Відео другого голу Кочергіна

Після перерви підопічні Віктора Скрипника продовжили тиск на ворота ковалівців.

Спершу після обрізки "Колоса" у своєму штрафному Леднєв вийшов один на один з Волинцем і не пробив голкіпера. А згодом Морозко потрапив у штангу після контратаки, яку неточним пасом в центрі поля привіз на свої ворота Цвек.