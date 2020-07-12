"Ювентус" 11 липня приймав "Аталанту" Маліновського у матчі 32 туру Серії А. Команди обмінювались результативними ударами протягом матчу, але так і не зуміли визначити сильнішого у зустрічі.

Ювентус – Аталанта 2:2

Голи: Роналду, 55 (п), 90 (п), – Сапата, 16, Маліновський, 81

​До теми: Ювентус – Аталанта: де дивитися онлайн матч Серії А

У минулому турі " Ювентус" у драматичному поєдинку зазнав поразки від "Мілану". Команда Піолі здійснила неймовірний камбек та перевернула рахунок матчу з ніг на голову. Туринці впевнено перемагали після першого тайму господарів поля, але "Мілан" створив неймовірне завдяки голам Ібрагімовича, Кессі, Леау та Ребіча – 4:2.

У матчі 31 туру Серії A "Аталанта" Маліновського вдома приймала "Сампдорію". Перший гол вболівальники змогли побачити аж на 75-й хвилині. Українець Руслан Маліновський зробив точний навіс із кутового на голову Толоя, який влучно відправив м'яч у ворота суперника – 1:0. Ще один гол "Аталанта" забила рівно через 10 хвилин. Результативний удар у активі Муріеля. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

Мінімальна перевага гостей

Українець Руслан Маліновський з перших хвилин залишився на лаві запасних. Як повідомлялось раніше, у гравця виникли проблеми з правим коліном після матчу попереднього туру.

Активніше поєдинок розпочали гості. Сапата замкнув навісну передачу неподалік одинадцятиметрової позначки, але невдало пробив головою – м'яч пролетів над перекладиною.

Ілічич отримав точний пас на лінії штрафного майданчика та пробив. Він погано прицілився і м'яч полетів далеко вбік від лівої стійки.

На 16-й хвилині рахунок відкрили гості. Алехандро Гомес виконав чудовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Сапата. Він скористався нагодою та пробив у нижній правий кут воріт – 0:1.

Результативний удар Сапати:

Кастань дотепно прокинув м'яч у штрафний майданчик у напрямку все того ж Сапати, але той передачу так і не отримав – надійно зіграла оборона.

Бездоганний контроль продемонстрував Дібала, який у штрафному майданчику отримав філігранну поперечну передачу. Але його удар по воротах виявився не таким вдалим – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Аргентинець Дібала виконав навісну передачу в центр штрафного майданчика, яку головою замкнув Роналду, але м'яч пролетів знову поруч біля стійки.

Обидві команди намагались контролювати м'яч та створювати гостроту біля воріт, але більше голів у першій частині зустрічі глядачі біля екранів не побачили.

Український "мотор" "Аталанти"

Господарі дуже активно розпочали другий відрізок гри, Дібала та Куардадо створювали гостроту біля воріт Голліні.

Після того як м'яч відскочив прямо йому на ногу, Бернардескі пробив із середньої відстані, але відправив м'яч далеко від воріт.

Алехандро Гомес (Аталанта) не використав чудову нагоду забити. Алехандро Гомес (Аталанта) став адресатом ювелірної навісної передачі в штрафний майданчик, але у стрибку, пробив головою вище воріт. Кутовий удар. Нагоду його виконати отримала команда Аталанта.

На 54-й хвилині Де Рон зіграв рукою в штрафному майданчику. "Ювентус" отримав чудовий шанс зрівняти рахунок – пенальті. Роналду підійшов до 11-метрової позначки та спрямував м'яч у лівий кут воріт повз руку, яку виставив П'єрлуїджі Голліні – 1:1.

11-метровий Роналду:

Пашаліч змарнував чудову нагоду, невдало виконавши останній пас у штрафний майданчик, який заблокували захисники.

Гатебур здійснив непоганий ривок у центр штрафного майданчика та потужно пробив головою, замкнувши подачу з кутового, але м'яч пролетів над поперечиною.

На 68-й хвилині на поле вийшов Руслан Маліновський, який замінив Гомеса.

Роналду здійснив ривок у штрафний майданчик суперника і відгукнувся на прострільну передачу – пробив у ворота, але голкіпер видав блискучий сейв.

Маліновський підхопив передачу, рушив до воріт і непогано пробив з межі штрафного майданчика – м'яч пролетів у кількох сантиметрах від правої стійки.

На 81-й хвилині українець Маліновський пробив з меж штрафного майданчика та вразив правий нижній кут воріт – 1:2.

Гол Маліновського:

Наприкінці зустрічі Луїс Муріель торкнувся м'яча рукою в штрафному майданчику – знову пенальті буде пробивати Роналду.

Португалець переміг у вольовому протистоянні та з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у ворота – 2:2.

Пенальті Роналду:

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2.

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