У 35-му турі АПЛ "Вест Хем" здобув перемогу з рахунком 4:0 над "Норвічем", який займає в турнірній таблиці останнє місце.

Норвіч – Вест Хем 0:4

Голи: Антоніо 11, 45, 54, 74

Дивіться також: Англійські ЗМІ розгромили гру Ярмоленка у матчі проти "Бернлі"

Майкл Антоніо оформив покер в матчі з "Норвічни", забиваючи на будь-який смак – і після розіграних стандартів, і виходів один на один, і п'ятою.

Українець Андрій Ярмоленко, який виступає за "Вест Хем", з'явився на полі на 83-й хвилині, проте результативними діями не відзначився.

"Вест Хем" у підсумку впевнено обіграв "Норвіч", який попрощався з АПЛ за три тури до кінця першості. "Молоти" набирають 34 очки та залишаються на 16-й позиції. "Борнмут", який йде 18-м у зоні вильоту, наразі має 28 пунктів і гру в запасі.

"Вотфорд", як і "Вест Хем", усіма силами бореться за виживання. "Джмелі" здобули дуже важливу перемогу над "Ньюкаслом" і займають 17-й рядок, маючи запас у 6 очок від "Борнмута".

Норвіч – Вест Хем відеоогляд матчу з'явиться згодом...