У середу, 1 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Андрій П'ятов у топ-10 найкращих голкіперів світу

Голкіпер збірної України та "Шахтаря" Андрій П'ятов увійшов у топ-10 найкращих воротарів світу з найбільшою кількістю сухих матчів, починаючи з 2000 року. Українець посів сьому сходинку.

До теми: "Шахтар" потрапив у топ-20 клубів світу за цікавим показником, "Динамо" – у топ-90

За останні 20 років 36-річний український голкіпер провів 269 матчів без пропущених голів. Фахівці вважають, що українець ще додасть у свій актив не один сухий матч.

Перше місце за кількістю сухих матчів посів ексворотар мадридського "Реала" і збірної Іспанії Ікер Касільяс. Іспанець провів у кар'єрі 439 сухих поєдинків.

На другій сходинці розташовується італієць Джанлуїджі Буффон, який у 420 матчах втримав на замку власні володіння. Замкнув трійку лідерів Петр Чех – 391.

Хто розсудить останній матч "Динамо" – "Шахтар" у цьому сезоні

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив суддю на останній в нинішньому сезоні матч "Динамо" і "Шахтаря", який відбудеться в суботу, 4 липня, на НСК "Олімпійський".

Центральний матч 29 туру УПЛ – "класичне" дербі між "Динамо" і "Шахтарем" – обслужить Віталій Романов. На VAR буде працювати Євген Арановський.

Романов на матчах "Шахтаря" та "Динамо"

Віталію Романову не звикати судити "Динамо" і "Шахтар". На початку сезону він був арбітром матчу за Суперкубок-2019, перемога в якому дісталася киянам (2:1). Рефері з Дніпра показав в тій грі всього лише три жовті картки.

Що стосується чемпіонату України-2018/19, то в ньому при суддівстві Віталія Романова "Шахтар" обіграв "Динамо" в Харкові 2:1, а рефері пред'явив 8 "гірчичників" і видалив динамівця Кендзьору в компенсований час.

Коли дозволять вболівальникам відвідувати футбольні матчі в Україні

До завершення сезону УПЛ 2019/2020 залишилося відіграти 4 тури. Матчі в Україні проходять без вболівальників і ситуація не зміниться найближчим часом.

Важливо: Матч "Карпати" – "Маріуполь" не відбудеться: львів'ян готуються виключити з УПЛ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, коли фанати зможуть повернутися на трибуни стадіонів. За словами Степанова, на цей момент через тенденцію поширення COVID-19 про повернення вболівальників на трибуни немає навіть думки.

Для того, щоб відкрити стадіони для вболівальників, повинна бути сприятлива епідеміологічна ситуація.

Сергій Дерев'янченко проведе бій за титул WBC

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко може отримати третій шанс завоювати титул чемпіона світу. Українець близький, щоб отримати поєдинок за чемпіонський пояс WBC.

Ронні Шилдс, тренер чемпіона світу в середній вазі за версією WBC Джермалла Чарло, – назвав Дерев'янченка головним претендентом на бій з американцем.