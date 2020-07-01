Названо ім'я арбітра на останній матч "Динамо" – "Шахтар" у цьому сезоні
Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив суддю на останній в нинішньому сезоні матч "Динамо" і "Шахтаря", який відбудеться в суботу, 4 липня, на НСК "Олімпійський".
Центральний матч 29 туру УПЛ – "класичне" дербі між "Динамо" і "Шахтарем" – обслужить Віталій Романов. На VAR буде працювати Євген Арановський, повідомляє сайт УПЛ.
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Додамо, що Віталій Романов в минулому турі судив зустріч "Шахтаря" і "Зорі" (0:0). У донбаському дербі була показана одна жовта картка.
Романов на матчах "Шахтаря" та "Динамо"
Віталію Романову не звикати судити "Динамо" і "Шахтар". На початку сезону він був арбітром матчу за Суперкубок-2019, перемога в якому дісталася киянам (2:1). Рефері з Дніпра показав в тій грі всього лише три жовті картки.
Що стосується чемпіонату України-2018/19, то в ньому при суддівстві Віталія Романова "Шахтар" обіграв "Динамо" в Харкові 2:1, а рефері пред'явив 8 "гірчичників" і видалив динамівця Кендзьору в компенсований час.
"Шахтар" достроково став чемпіоном України
- Донецький "Шахтар" у 27-му турі УПЛ обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном України.
- "Гірники" випереджали найближчого переслідувача в таблиці – "Динамо" – на 19 очок, але кияни втратили математичні шанси наздогнати донецький клуб, так як в останніх 6 матчах зможуть набрати максимум 18 очок.
- Крім того, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15.