Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко може отримати третій шанс завоювати титул чемпіона світу. Українець близький, щоб отримати поєдинок за чемпіонський пояс WBC.

Чемпіон WBC налаштований на бій з українцем

Ронні Шилдс, тренер чемпіона світу в середній вазі за версією WBC Джермалла Чарло, – назвав Дерев'янченка головним претендентом на бій з американцем. Про це повідомляє Boxing Scene.

Варте уваги: Команда українця Дерев'янченка заговорила про бій з Альваресом

Прямо зараз у нас є хлопець, який перебуває на першому місці у світовому рейтингу, це Сергій Дерев'янченко. Ми стежимо за ним і він виглядає фаворитом на статус нашого наступного суперника,

– заявив Ронні Шилдс.

Що відомо про Чарло? 30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.

У пріоритеті боксерів Канело

Що Чарло, що Дерев'янченко прагнуть отримати бій з мексиканцем Саулем Альваресом.

Та поки Канело відмовляється від зустрічі з обома боксерами.

ЗМІ повідомляли, що Альварес і Дерев'янченко проводять переговори про бій. Однак у мексиканця швидко спростували інформацію.

Натомість команда українця розраховує, що бій відбудеться.

Третій шанс українця