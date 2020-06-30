Матч "Карпати" – "Маріуполь" не відбудеться: львів'ян готуються виключити з УПЛ
Перенесений на 1 липня матч 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Карпати" – "Маріуполь" не відбудеться. Команді зі Львова буде зарахована технічна поразка (3:0).
Про те, що поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбудеться, офіційно повідомляє сайт УПЛ.
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Як покарають "Карпати"
В УПЛ назвали причиною скасування матчу – відсутність фінансової можливості у "Карпат" виїхати на зазначену гру до Маріуполя.
Про це раніше повідомляв Спорт 24 та львівський клуб.
У разі пропуску ще одного поєдинку чемпіонату "Карпати" будуть виключені з УПЛ.
"Враховуючи надану інформацію, Дирекція УПЛ передала справу на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала ФК "Карпати", що згідно Регламенту, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично буде виключений зі змагань", – мовиться у повідомленні.
Наступний календарний матч "леви" також мають зіграти на виїзді з "Маріуполем".
Вперше гру було перенесено через спалах COVID-19 у "Карпатах". Клуби домовилися, що два матчі пройдуть у Маріуполі.
Що відбувається у "Карпатах"
29 червня "Карпати" офіційно повідомили, що не поїдуть на матч УПЛ з "Маріуполем" через брак коштів.
"Карпати" заявляють, що не мають власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності.
За версією клубу, один з власників клубу відмовляється фінансувати команду. Власниками клубу є дві іноземні компанії – "Менділ Лімітед", яка віднедавна належить Смалійчуку, та "Крісал Холдінгс", що відповідно до документів, належить Каті Парпі.
ЗМІ називають фактичним власником 50% "левів" олігарха Ігоря Коломойського.
Смалійчуку начебто не вдалося налагодити контакт з другою стороною.
"Леви" повідомили, що боргів перед командою немає. Водночас новий власник Олег Смалійчук готовий фінансувати клуб на 50%.