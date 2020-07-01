"Шахтар" потрапив у топ-20 клубів світу за цікавим показником, "Динамо" – у топ-90
Портал CIES опублікував дослідження середньої дистанції, яку проходить м'яч за матч у певних команд.
Донецький "Шахтар" за цим показником увійшов у топ-20 клубів Європи. Коли м'яч у "гірників", він у середньому долає 10,7 км за зустріч, повідомляє сайт CIES.
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На другому місці в Україні – "Динамо" з 9,8 км. Кияни входять в топ-90 клубів Європи. "Зоря" займає третю сходинку серед українських клубів з 9,4 км.
Топ українських клубів
1. "Шахтар" – 10,7 км
2. "Динамо" – 9,8
3. "Зоря" – 9,4
4. "Десна" – 9,1
5. "Ворскла" – 9
6. "Маріуполь" – 8,8
7. "Олімпік" – 8,5
8. "Дніпро-1" – 8,4
9. "Карпати" – 8,3
10. "Олександрія" – 7,8
11-12. "Львів" – 7,5
11-12. "Колос" – 7,5