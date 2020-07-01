До завершення сезону УПЛ 2019/2020 залишилося відіграти 4 тури. Матчі в Україні проходять без вболівальників і ситуація не зміниться найближчим часом.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, коли фанати зможуть повернутися на трибуни стадіонів. Про це повідомляє "Футбол NEWS".

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Про повернення фанатів не може бути й мови

За словами Степанова, на цей момент через тенденцію поширення COVID-19 про повернення вболівальників на трибуни немає навіть думки.

Для того, щоб відкрити стадіони для вболівальників, повинна бути сприятлива епідеміологічна ситуація.

Що ретельніше ми будемо дотримуватися рекомендацій МОЗ, відразу хвороба піде на спад, будуть кращі цифри – тоді ми можемо говорити про повернення до повноцінного життя, в тому числі до вболівальників на трибуни стадіонів,

– заявив міністр.

В Україні станом на 1 липня зафіксовано 44 998 випадків COVID-19, 19 548 людей одужало, 1 173, на жаль, померли. Найбільші інфіковані регіони:

– Львівська область – 5578;

– місто Київ – 5138;

– Чернівецька область – 4850;

– Рівненська область – 3784;

– Закарпатська область – 2961.

До цього повідомлялося, що орієнтиром щодо відкриття стадіонів для України буде Польща. Там 17 червня відкрили стадіони для вболівальників.

Першою частково трибуни стадіонів для футбольних фанатів відкрила Угорщина.

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