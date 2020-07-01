Голкіпер збірної України та "Шахтаря" Андрій П'ятов увійшов у топ-10 найкращих воротарів світу з найбільшою кількістю сухих матчів, починаючи з 2000 року. Українець посів сьому сходинку.

Список голкіперів опублікував Give Me Sport. За останні 20 років 36-річний український голкіпер провів 269 матчів без пропущених голів. Фахівці вважають, що українець ще додасть у свій актив не один сухий матч.

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Перше місце за кількістю сухих матчів посів ексворотар мадридського "Реала" і збірної Іспанії Ікер Касільяс. Іспанець провів у кар'єрі 439 сухих поєдинків.

На другій сходинці розташовується італієць Джанлуїджі Буффон, який у 420 матчах втримав на замку власні володіння. Замкнув трійку лідерів Петр Чех – 391.

Десятку найкращих замкнув Мікаель Ландро із "Бастії".

Рейтинг воротарів

Ікер Касільяс (Іспанія) – 439.

Джанлуїджі Буффон (Італія) – 420.

Петр Чех (Чехія) – 391.

Пепе Рейна (Іспанія) – 343.

Мануель Ноєр (Німеччина) – 327.

Ігор Акінфєєв (Росія) – 316.

Андрій П'ятов (Україна) – 269.

Едвін ван дер Сар (Нідерланди) – 266.

Віктор Вальдес (Іспанія) – 260.

Мікаель Ландро (Франція) – 253.

Досягнення Андрія П'ятова

П'ятов – основний голкіпер "Шахтаря" та збірної України. У складі донеччан неодноразово ставав володарем Кубка України, Суперкубка та чемпіоном України. Володар кубка Ліги Європи.

Двічі ставав найкращим воротарем України (2009, 2010). У рейтингу найкращий воротар світу у 2011 році за версією "Bleacher Report" посів 33 місце.

Голкіпер є автором найбільш тривалої сухої серії в історії національної збірної України – 752 хвилини.

П'ятов – автор рекорду серед воротарів українських клубів у єврокубках за відбитими пенальті – 4.

Другий воротар в історії національної збірної України за кількістю сухих матчів.