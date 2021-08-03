Суперник Шахтаря у ЛЧ, Ребров у збірній, Зінченко став батьком: новини спорту 2 серпня

У понеділок, 2 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Шахтар отримав суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар дізнався ймовірного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У випадку проходу Генка, "гірники" зустрінуться з переможцем пари Монако – Спарта.

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Шахтар у кваліфікації Ліги чемпіонів йшов так званим "шляхом представника ліг". І у випадку виходу в плей-офф кваліфікації, команда перебуватиме серед сіяних команд. Відтак точно не зіграла б проти португальської Бенфіки, куди перебрався український нападник Роман Яремчук.

Під час жеребкування в суперники випав переможець пари Монако – Спарта. Перший матч відбудеться на полі суперника 17/18 серпня. Матч-відповідь запланований на 24/25 серпня.

Сергій Ребров розглядає можливість очолити збірну України

Головний тренер Аль-Айна з ОАЕ Сергій Ребров входить в число кандидатів на заміну Андрія Шевченка в збірній України. У нього навіть є спеціальний пункт у контракті.

У Реброва є можливість розірвати контракт з Аль-Айном передчасно, що дозволить йому очолити національну команду України. Фахівець вже почав переговори зі своїми агентами щодо передчасного розриву контракту.

Андрій Шевченко покинув збірну України: коротко

1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Він подякував усім за роботу. Це зробив і його помічник Андреа Малдера.

Хоча в червні 2020 року УАФ запропонували Шевченку контракт на 2,5 роки (до 31 грудня 2022 року), а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.

На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022. Найближчі матчі відбору для збірної України – 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.

Олександр Зінченко та Влада Седан стали батьками

Футболіст Олександр Зінченко та журналістка Влада Седан 1 серпня вперше стали батьками. У пари народилась дівчинка. Про це на своїй сторінці в інстаграм повідомив батько – футболіст Олександр Зінченко.

Що відомо про сім'ю Олександра Зінченка та Влади Седан

Пара одружилась 12 березня 2020 року в Лондоні в приміщенні українського посольства.

24 серпня 2020 року вони відсвяткували пишне весілля в Києві.

Про вагітність Влади Седан стало відомо на початку червня 2021 року. Вона виклала фото в інстаграм.

Про стать немовляти Влада повідомила Олександру на стадіоні. Для цього йому треба було влучити в один з м'ячів, який висів на воротах.

Олександр Зінченко з першої спроби влучив, після чого на стадіоні вибухнули салюти рожевого кольору – пара дізналась, що у них буде дівчинка.

Зоря дізналася суперника в плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Луганська Зоря в цьому сезоні Ліги Європи розпочинає виступ з плей-офф кваліфікації. Перший матч відбудеться вже 19 серпня.

Під час жеребкування в суперники Зорі випав переможець пари Рапід (Австрія) – Анортосіс (Кіпр). Перший матч відбудеться 19 серпня на виїзді. Вдома луганчани зіграють 26 серпня.

Зоря потрапила у перший кошик, відтак уникла зустрічі з таким командами, як турецький Фенербахче чи нідерландський Алкмаар.

У випадку перемоги, Зоря вийде до групового етапу Ліги Європи. Якщо ж програють – потраплять до групи Ліги конференцій.