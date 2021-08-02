Шахтар у кваліфікації Ліги чемпіонів йшов так званим "шляхом представника ліг". І у випадку виходу в плей-офф кваліфікації, команда перебуватиме серед сіяних команд. Відтак точно не зіграла б проти португальської Бенфіки, куди перебрався український нападник Роман Яремчук.

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Під час жеребкування в суперники випав переможець пари Монако – Спарта. Перший матч відбудеться на полі суперника 17/18 серпня. Матч-відповідь запланований на 24/25 серпня.

Однак для виходу в плей-офф кваліфікації ліги чемпіонів Шахтарю слід спочатку пройти бельгійський Генк. Перша гра відбудеться вже у вівторок, 3 серпня. Матч-відповідь в Києві запланований на 10 серпня.

Якщо Шахтар не зможе пройти Генк, то команда вилетить до групового етапу Ліги Європи.

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів