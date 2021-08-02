Немовля побачило світ 2 серпня 2021 року. Про це на своїй сторінці в інстаграм повідомив батько – футболіст Олександр Зінченко.

До теми Хлопчик чи дівчинка: Влада Седан яскраво повідомила Зінченку про те, кого очікує пара – відео

Зінченко та Седан стали батьками дівчинки

Рідна, дякую тобі! Влада Седан, Ви моє життя! 01.08.2021,
– написав Зінченко.

Фото також опублікував брат Влади Седан – Тарас Щеглов.

Зінченко та Седан стали батьками
У футболіста та журналістки народилась дівчинка / Скриншот зі сторінки Тараса Щеглова

Що відомо про сім'ю Олександра Зінченка та Влади Седан

  • Пара одружилась 12 березня 2020 року в Лондоні в приміщенні українського посольства.
  • 24 серпня 2020 року вони відсвяткували пишне весілля в Києві.
  • Про вагітність Влади Седан стало відомо на початку червня 2021 року. Вона виклала фото в інстаграм.
  • Про стать немовляти Влада повідомила Олександру на стадіоні. Для цього йому треба було влучити в один з м'ячів, який висів на воротах.
  • Олександр Зінченко з першої спроби влучив, після чого на стадіоні вибухнули салюти рожевого кольору – пара дізналась, що у них буде дівчинка.