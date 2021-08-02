3 серпня у нас чотири надії на медалі – найближче до нагороди перебуваж Алла Черкасова, яка виступить в бронзовому фіналі у вільній боротьбі. У кваліфікації також стартують Жан Беленюк та Ірина Коляденко, які мають хороші шанси на медалі.

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У легкій атлетиці медалі розіграють в жіночих стрибках в довжину, де вболіваємо за віцечемпіонку світу Марину Бех-Романчук. Вона вийшла у фінал з 10-м результатом.

Всього в цей день будуть розіграно 28 комплектів медалей у 8 видах спорту.

Календар виступів українців 2 серпня