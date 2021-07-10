Трансфер Динамо, допінг в збірній України перед Олімпіадою: головні новини спорту 9 липня

Київське Динамо підписало першого новачка. Український боксер не виступить на Олімпіаді через допінг. Такими були головні новини спорту в п'ятницю, 9 липня.

Антюх перейшов в Динамо

Першим літнім новачком Динамо став Денис Антюх. Крайній нападник підписав контракт на чотири роки. Попередній клуб гравця – Колос.

В минулому сезоні Антюх забив лише один гол в УПЛ. І саме у ворота Динамо.

Однак Антюх – не єдиний, кого може придбати Динамо. Кияни готові віддати одразу трьох гравців за Артема Довбика з Дніпро-1.

Ще один ймовірний трансфер – нападник московського ЦСКА Ілля Шкурін.

При цьому Динамо може не зіграти в першому турі УПЛ. Все через те, що Олімпік знявся з чемпіонату. А саме матчем з Олімпіком кияни мали б і відкрити чемпіонат. Олімпік же може замінити Минай. Хоча є й інші претенденти.

Проблеми Руху та Львова зі стадіоном

Обидві львівські команди, які виступають в УПЛ зіштовхнулися з проблемою, де проводити домашні матчі. Обидві команди підписали угоду зі стадіоном "Україна". Але 9 липня Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ перенесла стадіон з третьої категорії в другу, яка не дає право проводити матчі УПЛ.

Поки команди не прокоментували, де вони будуть грати матчі в наступному сезоні. На "Арені Львів" вони не хочуть виступати через конфлікт з керівництвом стадіону.

Допінг в Україні перед Олімпіадою

Збірна України з боксу втратила одне місце на Олімпійських іграх в Токіо. Все через позитивний допінг-тест Євгена Барабанова. Відповідно, Україну в олімпійському боксерському турнірі представлятимуть лише п'ять боксерів.

У Тайсона Ф'юрі – коронавірус

Титульний бій між чемпіоном WBC в важкій вазі Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Уайлдером під загрозою зриву. У таборі британця спалах коронавірусу, інфекцію підхопив і сам боксер. При цьому що Ф'юрі отримав першу дозу вакцинації та очікував на другу.

Поки офіційного повідомлення про перенесення бою, який був запланований на 24 липня, немає.