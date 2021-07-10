Антюх перешел в Динамо

Первым летним новичком Динамо стал Денис Антюх. Крайний нападающий подписал контракт на четыре года. Предыдущий клуб игрока – Колос.

В прошлом сезоне Антюх забил лишь один гол в УПЛ. И именно в ворота Динамо.

Однако Антюх – не единственный, кого может приобрести Динамо. Киевляне готовы отдать сразу трех игроков за Артема Довбика из Днепр-1.

Еще один вероятный трансфер – нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин.

При этом Динамо может не сыграть в первом туре УПЛ. Все из-за того, что Олимпик снялся с чемпионата. А именно матчем с Олимпиком киевляне должны были бы и открыть чемпионат. Олимпик же может заменить Минай. Хотя есть и другие претенденты.

Проблемы Руха и Львова со стадионом

Обе львовские команды, выступающие в УПЛ, столкнулись с проблемой, где проводить домашние матчи. Обе команды подписали соглашение со стадионом "Украина". Но 9 июля Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ перенесла стадион из третьей категории во вторую, которая не дает право проводить матчи УПЛ.

Пока команды не прокомментировали, где они будут играть матчи в следующем сезоне. На "Арене Львов" они не хотят выступать из-за конфликта с руководством стадиона.

Допинг в Украине перед Олимпиадой

Сборная Украины по боксу потеряла одно место на Олимпийских играх в Токио. Все из-за положительного допинг-теста Евгения Барабанова. Соответственно, Украину в олимпийском боксерском турнире будут представлять лишь пять боксеров.

У Тайсона Фьюри – коронавирус

Титульный бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером под угрозой срыва. В лагере британца вспышка коронавируса, инфекцию подхватил и сам боксер. При этом Фьюри получил первую дозу вакцинации и ожидал вторую.

Пока официального сообщения о переносе боя, который был запланирован на 24 июля, нет.