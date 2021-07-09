Чому Динамо не зіграє у стартовому турі
Чемпіон УПЛ сезону-2020/2021 розпочне чемпіонат пізніше запланованого календарем терміну. Команда Мірчі Луческу проведе свій перший офіційний поєдинок у новому сезоні 31 липня.
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У першому турі "біло-сині" повинні були зіграти проти донецького Олімпіка. Зустріч була запланована на 25 липня. Але 8 липня клуб із Донецька знявся з чемпіонату країни. Олімпік зник із футбольної карти України. Але президент олімпійців Владислав Гельзін не включив, що клуб може відродитись.
Гра проти іншого клубу, який займе місце донеччан в УПЛ, буде перенесена на іншу базову дату. Ймовірно, що Минай достроково підвищиться у класі.
Нова дата першого туру для Динамо
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Трибуні повідомив, що матч першого туру київського клубу швидше за все буде перенесений: "У календарі є резервна дата проведення цієї зустрічі – 11 серпня".
- Відзначимо, що поєдинок за Суперкубок України повинен був стати матчем-відкриттям нового сезону. Однак на прохання Динамо зустріч була перенесена на 22 вересня. Саме тоді на НСК "Олімпійський" кияни зіграють проти донецького Шахтаря. Кубкове протистояння відбудеться між 8-им та 9-им туром УПЛ.