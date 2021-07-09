Чому Динамо не зіграє у стартовому турі

Чемпіон УПЛ сезону-2020/2021 розпочне чемпіонат пізніше запланованого календарем терміну. Команда Мірчі Луческу проведе свій перший офіційний поєдинок у новому сезоні 31 липня.

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У першому турі "біло-сині" повинні були зіграти проти донецького Олімпіка. Зустріч була запланована на 25 липня. Але 8 липня клуб із Донецька знявся з чемпіонату країни. Олімпік зник із футбольної карти України. Але президент олімпійців Владислав Гельзін не включив, що клуб може відродитись.

Гра проти іншого клубу, який займе місце донеччан в УПЛ, буде перенесена на іншу базову дату. Ймовірно, що Минай достроково підвищиться у класі.

Зверніть увагу! Новий сезон динамівці розпочнуть з другого туру, де на них чекатиме дебютант УПЛ рівненський Верес. Динамо зіграє проти сенсації Першої ліги, яку допоміг створити наставник Юрій Вірт. Матч відбудеться 31 липня.

Нова дата першого туру для Динамо

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Трибуні повідомив, що матч першого туру київського клубу швидше за все буде перенесений: "У календарі є резервна дата проведення цієї зустрічі – 11 серпня".