Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оновила перелік стадіонів, на яких можна проводити матчі УПЛ. Для цього спортивна арена має відповідати структурним критеріям третьої або четвертої категорії. В минулому сезоні третю категорію мав стадіон "Україна". "Арена Львів" же має четверту категорію.

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9 липня, після оновлення, стадіон "Україна" втрати третю категорію. А з нею і можливість проведення матчів УПЛ.

Де Рух та Львів будуть проводити матчі УПЛ

На стадіоні "Україна" в новому сезоні свої матчі планували проводити одразу три команди. Це Рух та Львів, які виступають в УПЛ, та Карпати, які є учасниками Другої ліги.

Рух та Львів не мають власних стадіонів. І в минулому сезоні частину матчів проводили на "Арені Львів". Але на новий сезон обидва клуби не змогли домовитися про проведення матчів на цьому стадіоні. Тому і вирішили перебратися на стадіон "Україна".

Де команди тепер будуть проводити матчі – поки невідомо. Якщо їм не вдасться домовитися за оренду з "Ареною Львів", то обидва клуби будуть змушені виступати в інших містах.