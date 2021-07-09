У шорт-листі чемпіона УПЛ

Артем Довбик потрапив в об'єктив київського Динамо. Раніше зазначалось, що форвардом цікавляться українські гранди, але, які саме не повідомлялось.

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Журналіст Михайло Співаковський розповів, що Динамо та Дніпро-1 вже розпочало перемовини щодо трансферу автора голу у ворота шведів на Євро-2020. Головний тренер киян Мірча Луческу сам виявив бажання бачити форварда у "біло-синій" команді.

Може відбутись обмін футболістами

Однак представник ЗМІ зізнається, що 24-річний гравець не стане динамівцем. Навряд дніпряни готові розглянути орендні пропозиції від клубів. Цікаво, що половина прав на футболіста належить Мідтьюлланду з Данії, який не проти переходу Артема у розташування чемпіона УПЛ. Також журналіст розглядає варіант із обміном футболістами із доплатою за Довбика.

Для Динамо був би непоганий варіант обміну футболістів з доплатою. Умовно кажучи, Динамо отримує Довбика, віддає Дубінчака і Русина, плюс платить якісь 2 – 3 мільйонів євро. Для Дніпра-1 це непоганий варіант, але я не впевнений, що Довбик і його агенти готові виступати частиною якогось обміну. Вони хочуть повноцінний трансфер, тому Динамо треба домовлятися і з футболістом, і з двома клубами,

– сказав Співаковський.

Додамо, щло Назарій Русин вже і так став гравцем команди Ігоря Йовічевіча. Дніпро-1 орендував нападника на один сезон. Динамо таким придбанням може закрити проблемну позицію нападника. Артем Бєсєдін отримав жахливу травму у матчі Україна – Швеція. Інший форвард киян Владислав Супряга веде перемовини з італійським Дженоа.

Хто цікавиться Довбиком

Бешикташ (Туреччина)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Гент (Бельгія)

Марсель (Франція)

Фіорентина (Італія)

Українські гранди

За скільки Динамо може купити нападника

Дніпряни встановили суму за трансфер свого форварда. Дніпро-1 хоче заробити за Довбика близько 10 мільйонів євро. Цікаво, що спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста групи атаки лише в один мільйон євро. Контракт гравця з нинішнім клубом розрахований до кінця грудня 2023 року.

У сезоні-2020/2021 Артем зіграв у футболці дніпровського клубу 27 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 10 голів та віддав один асист.