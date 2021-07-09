У шорт-листі чемпіона УПЛ
Артем Довбик потрапив в об'єктив київського Динамо. Раніше зазначалось, що форвардом цікавляться українські гранди, але, які саме не повідомлялось.
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Журналіст Михайло Співаковський розповів, що Динамо та Дніпро-1 вже розпочало перемовини щодо трансферу автора голу у ворота шведів на Євро-2020. Головний тренер киян Мірча Луческу сам виявив бажання бачити форварда у "біло-синій" команді.
Може відбутись обмін футболістами
Однак представник ЗМІ зізнається, що 24-річний гравець не стане динамівцем. Навряд дніпряни готові розглянути орендні пропозиції від клубів. Цікаво, що половина прав на футболіста належить Мідтьюлланду з Данії, який не проти переходу Артема у розташування чемпіона УПЛ. Також журналіст розглядає варіант із обміном футболістами із доплатою за Довбика.
Для Динамо був би непоганий варіант обміну футболістів з доплатою. Умовно кажучи, Динамо отримує Довбика, віддає Дубінчака і Русина, плюс платить якісь 2 – 3 мільйонів євро. Для Дніпра-1 це непоганий варіант, але я не впевнений, що Довбик і його агенти готові виступати частиною якогось обміну. Вони хочуть повноцінний трансфер, тому Динамо треба домовлятися і з футболістом, і з двома клубами,
– сказав Співаковський.
Додамо, щло Назарій Русин вже і так став гравцем команди Ігоря Йовічевіча. Дніпро-1 орендував нападника на один сезон. Динамо таким придбанням може закрити проблемну позицію нападника. Артем Бєсєдін отримав жахливу травму у матчі Україна – Швеція. Інший форвард киян Владислав Супряга веде перемовини з італійським Дженоа.
Хто цікавиться Довбиком
- Бешикташ (Туреччина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Гент (Бельгія)
- Марсель (Франція)
- Фіорентина (Італія)
- Українські гранди
За скільки Динамо може купити нападника
Дніпряни встановили суму за трансфер свого форварда. Дніпро-1 хоче заробити за Довбика близько 10 мільйонів євро. Цікаво, що спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста групи атаки лише в один мільйон євро. Контракт гравця з нинішнім клубом розрахований до кінця грудня 2023 року.
У сезоні-2020/2021 Артем зіграв у футболці дніпровського клубу 27 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 10 голів та віддав один асист.
- Нагадаємо, що саме Довбик став автором переможного голу у ворота Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Артем відгукнувся на флангову передачу Олександра Зінченка та вивів Україну у чвертьфінал турніру.
- Своїм результативним ударом українець побив рекорд легендарного француза Мішеля Платіні. Довбик став автором найбільш пізнього переможного гола в історії чемпіонатів Європи. Рекорд француза тримався з 1984 року.