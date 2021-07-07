Перший фіналіст Євро-2020, перемога Бех-Романчук: головні новини спорту 6 липня

На чемпіонаті Європи з футболу визначився перший фіналіст турніру, а українка Марина Бех-Романчук здобула перемогу в Угорщині. Огляд головиних новин у дайджесті Спорт 24.

Перший фіналіст Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу 6 липня визначився перший фіналіст. У фінал Євро-2020 пробилася збірна Італії.

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В 1/2 фіналу Італія зустрічалася з Іспанією. Після перерви рахунок у грі відкрив Федеріко К'єза. Іспанія врятувалася від поразки наприкінці гри завдяки голу Альваро Морати.

Команди не змогли визначити сильнішого за підсумками основного та додаткового часу. Італія здобула перемогу в серії пенальті. Вирішальний одинадцятиметровий удар не забив все той же Мората.

Перемога Бех-Романчук

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук здобула першу велику перемогу в сезоні. Українка виявилася найкращою на міжнародних змаганнях World Athletics Continental Tour Gold в угорському Секешфегерварі.

Бех-Романчук уже в першій спробі захопила лідерство – 6.68 метра. У всіх наступних спробах українка стрибала за 6.70 метра.

Найкращу спробу українка продемонструвала у третьому стрибку – 6.79 метра.

Марина повторила найкращий результат сезону. Перше місце в Угорщині стало дебютною перемогою для Бех-Романчук на міжнародних змаганнях у 2021 році.

Результати стрибків у довжину

1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.79 м

2. Ебігейл Ірозуру (Велика Британія) – 6.64 м

3. Настасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.60 м

Україна не зіграє у Москві

Збірній України заборонили їхати у Москву на чемпіонат світу з пляжного футболу. Українська збірна пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу, ставши однією з чотирьох команд з Європи, яка пробилася на турнір.

Українська асоціація футболу (УАФ) та Асоціація пляжного футболу України (АПФУ) заборонили команді брати участь у чемпіонаті світу-2021.

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Причина в тому, що чемпіонат світу відбудеться у Москві. Україну в Москві замінить команда Швейцарії.

Росія прийме матчі світової першості 21 – 29 серпня. Участь у чемпіонаті світу візьмуть 16 команд. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 8 липня у Цюриху (Швейцарія).

Поєдинок Вихриста перед боєм Ф'юрі

Непереможний український боксер Віктор Вихрист отримав шанс заявити про себе у США. Вихрист битиметься у боксерському шоу, головною подією якого буде зустріч Деонтея Уайлдера й Тайсона Ф'юрі.

На рингу Вихрист зустрінеться з американцем Майком Маршаллом. Американець виграв 5 боїв (4 нокаутом). У його пасиві одна поразка та нічия.

Інформацію про бій Вихриста у США підтвердив менеджер українця Андрій Котельник.

Бій Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер відбудеться 24 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США). Наразі промоутерська компанія Top Rank, яка організовує шоу, не оголошувала кард.