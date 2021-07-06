Збірна України з пляжного футболу забезпечила собі кваліфікацію на чемпіонат світу, посівши друге місце на недавньому європейському відбірковому турнірі. Замість України на турнірі виступить Швейцарія, стала п'ятою командою за підсумками відбору.

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"ФІФА отримала офіційне повідомлення від Асоціації футболу України про рішення не брати участь в чемпіонаті світу ФІФА з пляжного футболу в Росії 2021 року, який пройде в Москві з 19-го по 29 серпня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

До слова. Збірна України перемагала Швейцарію (6:5) в 1/4 фіналу європейського відбіркового турніру саме на цей чемпіонат світу.

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