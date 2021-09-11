Металіст 1925 – Динамо 0:2

Голи: Циганков, 47, Гармаш, 52

Господарі поля так нічого так не змогли протиставити Динамо. За всю гру харків'яни створили лише один небезпечний момент, коли після удару Ременюка м'яч влучив у перекладину воріт.

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Динамо, яке в цьому матчі було змушене вдатися до ротації (у старті вийшли Бойко, Андрієвський, Лєднєв та Шкурін) у першому таймі чимало атакували. Але забити так і не змогли. Хоча одного разу м'яч таки побував у воротах Сидоренка. Після подачі з кутового Кендзьора пробив головою – м'яч влучив у перекладину. Сирота вів боротьбу з суперником, щоб добити м'яч у ворота, але не зумів. Та першим на добиванні опинився все той же Кендзьора, який і відправив м'яч у ворота.

Арбітр спочатку зарахував взяття воріт, але після цього був змушений вдатися до допомоги VAR. Після довгого перегляду він не зарахував гол через офсайд у Сироти.

А вже на початку другого тайму Динамо таки забило гол за правилами – Шкурін скинув м'яч у штрафний, де його підхопив Циганков. Підробивши собі м'яч, він завдав потужного удару в кут воріт.

За декілька хвилин м'яч знову побував у воротах Металіст 1925. Це Гармаш, який вийшов на заміну, випередив голкіпера та в дотик відправив м'яч у ворота. Цього разу арбітр знову переглядав повтор моменту, але цього разу гол зарахував.

У другому таймі перевага Динамо була тотальною. Гості були ближчими, щоб забити втретє, аніж Металіст 1925 до того, щоб скоротити відставання.

Динамо впевнено перемагає і готується до матчів Ліги чемпіонів. У вівторок, 14 вересня, киянам приймати Бенфіку. В УПЛ команда йде на першому місці.

Металіст 1925 після цього матчу залишився на 11 місці. Команда програла чотири останні матчі.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо