Шахтар – Дніпро-1 2:0

Голи: Фернандо, 15, Лассіна Траоре, 87

Головний тренер Шахтаря вдався до значної ротації складу в цьому матчі. Деяка була вимушена – через травми та дискваліфікації. Ще одна причина – в середу, 15 вересня, на команду очікує перший матч у груповому етапі Ліги чемпіонів проти молдавського Шерифа на виїзді. Тож до цього матчу Де Дзербі хотів підійти без травм та з повними силами.

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Дніпро-1 не був з простих суперників. Команда до цього лише один раз програла та ще одного разу зіграла внічию, тож була серед лідерів чемпіонату, маючи однакову кількість очок з Шахтарем.

Однак початок матчу залишився за господарями. І вже на 15-й хвилині рахунок було відкрито. Фернандо зумів вибороти м'яч, вберегти його від суперників та прицільно пробити в кут воріт – Кожокару у стрибку не дотягнувся.

Дніпро-1 на це відповів ударом в штангу від Довбика після подачі з кутового. Адамюк намагався після цього добити м'яч у ворота, але не зумів.

Натомість Фернандо ще у першому таймі міг оформити дубль – пробивав потужно, але саме туди, де і стояв голкіпер. Правда і Кожокару не наважився піймати м'яч, відбивши його кулаками.

Найкращу можливість зрівняти рахунок гості отримали по перерві – після прострілу Довбика в дотик пробивав Когут. Але Пятов вчасно вийшов з лінії воріт, тож м'яч прийшовся в нього.

Після того як Шахтар провів одразу потрійну заміну, випустивши Соломона, Траоре та Корнієнка, моменти біля воріт дніпрян стали з'являтися частіше. Але гол було забито лише один. Вже наприкінці зустрічі Траоре зумів "продавити" Сватка та пробити в кут воріт.

Шахтар перемагає та відправляється готуватися до матчу Ліги чемпіонів. Дніпро-1 ж втрачає можливість обійти суперників.

Відеоогляд матчу Шахтар – Дніпро-1