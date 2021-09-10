Україна подала заявку на проведення ЄвроБаскет-2025. Однак які саме міста можуть прийняти турнір – не зазначається.

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Україна свого часу отримувала право на проведення чемпіонату Європи. Наша країна мала бути господарем ЄвроБаскет-2015. Це рішення було прийнято у грудні 2011 року. Одна після Революції Гідності, анексії Криму та війни на Донбасі у червні 2014 року ФІБА "після ретельного розгляду поточної політичної ситуації та з огляду безпеки в Україні" вирішила перенести турнір в інше місце. Натомість Україна мала пріоритетне право на проведення ЄвроБаскет-2017.

Матчі групового етапу тоді прийняли Рига (Латвія), Берлін (Німеччина), Лілль та Монпельє (Франція), Загреб (Хорватія). Матчі плей-офф відбулися в Ліллі.

Саме Латвія – чи не головний конкурент України у праві прийняти Євробаскет-2025. Тамтешня федерація баскетболу вже сповістила ФІБА про своє бажання прийняти турнір. Країна має успішний досвід прийняття баскетбольних турнірів. Раніше Латвія організовувала жіночі ЄвроБаскет-2009 та груповий етап чемпіонату Європи 2019 року. Також, як вже згадувалося, у 2015 році Латвія приймала груповий етап ЄвроБаскет серед чоловічих команд.