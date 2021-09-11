Рух – Зоря 1:1

Голи: Борячук, 37 – Аллах'яр, 74

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Потужний старт від Зорі

Луганська команда потужно розпочала матч та мала декілька перспективних моментів. Зокрема, Кабаєв завдав двох ударів практичної з однакових позицій.

Спершу Руху допоміг рикошет, після чого м'яч пролетів повз верхній кут воріт. Другий удар Кабаєва був ще небезпечнішим: м'яч просвистів повз "дев'ятку".

Відразу після моменту Кабаєва Рух помилився під час виходу з оборони. Луганці перехопили м'яч і Кочергін майже вийшов на рандеву з голкіпером. Владислав невдало пробив з меж штрафного через тиск оборонця.

Рух спромігся створити свій перший момент у грі в середині першого тайму. Валерій Федорчук наважився на удар з дальньої відстані, однак не створив проблем Дмитру Мацапурі.

Свій перший удар у площину воріт суперника Зоря завдала на 34 хвилині. Знову Кабаєв знайшов момент для удару здалеку, однак Юрій Паньків зовні легко відбив м'яч.

Результативна помилка Вернидуба

За 5 хвилин лідер оборони Зорі Віталій Вернидуб двічі грубо помилився. Досвідчений оборонець двічі невдало зіграв на перехопленні. У першому випадку Віталій зупинив суперника ціною жовтої картки.

А на 37 хвилині Вернидуб після ідентичної помилки намагався зупинити Андрія Борячука, потягнувши нападника за футболку. Форвард Руху вирішив не падати, що означало б вилучення для Вернидуба, а довів атаку до логічного кінця.

Андрій завдав прицільного та красивого удару й засмутив Мацапуру – 1:0!

Відео голу Борячука



Відразу по перерві Зоря мала чудову нагоду, щоб відновити паритет. Ніхто з оборонців Руху вирішив не зустрічати Аллах'яра, який завдав удару з меж штрафного у нижній кут. Львів'ян від пропущеного голу врятував Паньків.

Камбек Зорі

Зоря продовжила домінувати на футбольному полі, однак у команди Віктора Скрипника були помітні проблеми на завершальній стадії. На 74 хвилині оборона Руху таки не витримала.

Аллах'яр після передачі Вернидуба розштовхав оборонців та вийшов віч-на-віч з Паньківим. Іранський нападник не залишив шансів голкіперу, покотивши м'яч повз нього.

Відео голу Аллах'яра



На 83 хвилині перемогу для Зорі міг вирвати Кочергін: Владислав увійшов у штрафний та пробив під поперечину. Але Юрій Паньків здійснив ефектний порятунок.

Через 4 хвилини вбивчу нагоду змарнував Шахаб. Нападник Зорі чудово відкрився під передачу й опинився перед порожніми воротами, але з гострого кута. Шахаб вирішив пробити, а не віддати передачу й не влучив у ворота.

Свій момент мав і Рух: львів'яни заробили штрафний удар з небезпечної позиції. Федорчук намагався закрутити під поперечину, проте не влучив.