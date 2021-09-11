Україна в матчі проти Росії була явним андердогом. Шанси на перемогу були, але наш прохід у чвертьфінал вважався б справжньою сенсацією Євроволей-2021.

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Хоча почали українці доволі неоднозначно. Росіяни довший час були в лідерах у першому сеті. Але наприкінці нам вдалося переломити хід поєдинку – у підсумку виграли перший сет 25:22.

Натомість у другому сеті українці ніби злякалися своєї переваги, тож відпустили росіян вперед. Уґіс Крастіньш намагався їх мотивувати, але це не дуже допомогло.

Вирішальним став третій сет. Українська збірна довший час була попереду. Та цього разу росіяни зуміли в кінці переломити хід поєдинку та виграти сет, вийшовши вперед в рахунку.

У четвертому сеті на майданчику продовжилася запекла боротьба. лідерство в рахунку переходило від однієї команди до іншої. Але підсумковий успіх святкували росіяни.

Україна – Росія 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25)

Україна закінчує свій виступ на чемпіонаті Європи.