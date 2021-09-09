Україна зіграє проти Росії, драматична поразка Магучіх: головні новини спорту 8 вересня

Збірна України на чемпіонаті Європи з волейболу зіграє проти Росії. Ярослава Магучіх завоювала срібло на етапі Діамантової ліги. Такими були головні новини спорту у середу, 8 вересня.

Україна проти Росії

Збірна України з волейболу вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Наша команда посіла третє місце у своїй групі. І в 1/8 фіналу доведеться зіграти проти Росії. Матч відбудеться 11 вересня у польському Гданську.

Срібло Магучіх, бронза Бех-Романчук

У Цюріху відбувся фінал сезону Діамантової ліги.

У стрибках у висоту Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Магучіх стрибнула на 2,03 метра, але цього виявилося достатньо лише для другого місця.

У стрибках в довжину Марина Бех-Романчук посіла третє місце. У шостій спробі українка показала результат 6,75 метра.

Чергова нічия збірної України

Збірна України з футболу продовжує грати внічию. Цього разу – в товариському матчі проти Чехії. І знову перемогу було втрачено в компенсований арбітром час.

Головний тренер збірної Олександр Петраков вдався до значної ротації, випустивши одразу трьох дебютантів. Серед них і Віктор Корнієнко, який в середині першого тайму і відкрив рахунок в цій зустрічі.

А коли вже йшла остання компенсована хвилина до основного часу, Видра завдав не менш потужного удару точно в кут воріт, зрівнявши рахунок.

Третій матч поспіль збірна України закінчує внічию.

Талібан проти жінок у спорті

Жінки в Афганістані, в тому числі збірна з крикету, не зможуть займатися спортом. Новосформований "уряд" радикального угрупування "Талібан" вирішив заборонити жінкам займатися спортом.

Покарання від ФІФА через бразильців

ФІФА вирішила покарати клуби, які не відпустили своїх гравців до збірної Бразилії. Мова про п'ять клубів АПЛ – Ліверпуль (Роберто Фірміно, Фабіньо та Аліссон), Манчестер Сіті (Едерсон та Габріель Жезус), Челсі (Тіаго Сілва), Манчестер Юнайтед (Фред) та Лідс (Рафінья). Гравцям, який не пустили в збірну, заборонили виступати за клуб протягом п'яти днів – з 10 до 14 вересня. Під заборону потрапили як матчі чемпіонату, та і ігри Ліги чемпіонів.

Покарали і російський Зеніт. Клуб спочатку відпустив Малкома та Клаудіньо в збірну, але вирішив їх терміново повернути. Їх теж дискваліфікували на п'ять днів. вони не зіграють у матчі Ліги чемпіонів Челсі – Зеніт.

Албон повертається у Формулу-1

Тайсько-британський гонщик Алекс Албон повертається у Формулу-1. Колишній основний пілот Red Bull знову виступатиме у "королеві автоспорту" із сезону-2022. Він замінить Джорджа Расселла, який з наступного сезону виступатиме за Mercedes.