Чехія – Україна 1:1

Гол: Видра, 90+4 – Корнієнко, 27

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Наша збірна недавно провела два матчі, які, хоча і закінчилися з однаковим підсумковим результатом, принесли нам такі різні емоції – спочатку була втрачена перемога в Казахстані (2:2), а потім у нас вдома двох турнірних балів не дорахувалася збірна Франції (1:1).

Наставник українців Петраков провів у товариському матчі ротацію складу, адже недарма в розташування своїх клубів були відпущені провідні гравці Динамо і Шахтаря, а також Руслан Маліновський. Чехи встигли після відновлення відбору перемогти Білорусь (1:0) і без шансів поступитися бельгійцям (0:3). При цьому підопічні Шилгави посідають друге місце у своїй відбірковій групі.

На 8-й хвилині Чехія змарнувала гольовий момент. Кривцов дозволив вийти Тецлу на побачення з Бойком, обіграти його і з гострого кута вдарити у порожні ворота, але сам же Сергій і врятував нас від голу, у відчайдушному підкаті перевівши м'яч в штангу, від якої він покотився по лінії і не вкотився у ворота.

У середині першого тайму збірна України вийшла вперед! Зінченко красиво віддав на забігання Тимчику, той прострілив, Сікан не зміг зачепитися за м'яч, але Корнієнко на лівому куті штрафного сильно і точно пробив під поперечину.

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Відео голу Корнієнка

На 37-й хвилині Бойко шикарним сейвом врятував нашу збірну. Закид у штрафну і нападник переправляв м'яч з 7 метрів у дальній кут, але Денис продемонстрував дивовижну реакцію і потягнув – потім Сирота не дав набігшому Пешеку пробити в уже порожні ворота.

Після перерви українці могли і зовсім знімати усі питання про переможця. Сирота перехопив м'яч на своїй половині, простягнув його до чужого штрафного, віддав наліво на Зубкова, той прострілив, але Яремчук і Ярмоленко, хоча і полетіли в підкати, але не встигли на простріл.

Через 3 хвилини після епізоду України вже Чехія могла забивати, коли Тецл з близької відстані пробив у ближній кут після прострілу з флангу, але стійка прийняла на себе удар чеха.

Все йшло до перемоги збірної України, але Чехія була проти. Матей Видра на 4-й доданій хвилині розстріляв ворота Дениса Бойка у дальню дев'ятку. 1:1.

У підсумку, "синьо-жовті" не змогли здобути першу перемогу при Петракову, зігравши третій матч внічию.

Чехія – Україна відеоогляд