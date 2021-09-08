Англійські клуби вирішили не відпускати своїх футболістів до збірної Бразилії, адже ця країна перебуває у червоній зоні карантину. Відтак після повернення гравцям довелося б відбути 10-денний карантин.

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У Федерації футболу Бразилії поскаржилися на таке рішення футбольних клубів в ФІФА. І там вирішили покарати команди АПЛ за це, видавши п'ятиденну заборону футболістам брати участь в матчах – з 10 до 14 вересня. Мова йде про Роберто Фірміно, Фабіньо та Аліссона (всі – Ліверпуль), Едерсона та Габріеля Жезуса (обоє – Манчестер Сіті), Фреда (Манчестер Юнайтед), Тіаго Сілву (Челсі) та Рафінью (Лідс).

Клуби АПЛ вже повідомленні про цю заборону, але збираються її оскаржувати. Також їх обурило те, що постраждали лише п'ятеро клубів АПЛ, у той час, як Евертона у списку немає, хоча клуб відмовився відпускати нападника Рішарлісона. Але на "ірисок" не скаржилися через те, що Рішарлісон відіграв за збірну Бразилії на Олімпіаді-2020.

Таким чином ці футболісти пропустять тур АПЛ, в якому Лідс зіграє проти Ліверпуля, Манчестер Юнайтед – проти Ньюкасла, Челсі прийматиме Астон Віллу, а МанСіті відправиться на матч проти Лестера.

Окрім того, ця заборона зачепить і матчі Ліги чемпіонів. Аде в цьому випадку постраждають лише два англійські клуби – Челсі та Манчестер Юнайтед, чиї матчі якраз відбудуться 14 вересня. Ліверпуль та МанСіті свої матчі проведуть у середу, 15 вересня.

Покарання для Зеніта

Від ФІФА постраждав і російський Зеніт. І теж через бразильців. Клуб спочатку відпустив Малкома та Клаудіньо до збірної Бразилії, але згодом вирішив їх в терміновому порядку відкликати. Все через те, щоб вони не були змушені відбувати обов'язковий карантин і їх змогли пустити на матч Ліги чемпіонів. Адже 14 вересня Зеніт грає саме проти Челсі в Лондоні.

Бразильська федерація футболу відпустила гравців, але подала скаргу в ФІФА, зіславшись на правила організації. І та пристала на їх бік, покаравши Зеніт. Російські ЗМІ пишуть, що обоє гравців не зможуть зіграти теж п'ять днів – до 14 вересня. Тож окрім гри російського чемпіонату, пропустять і матч Ліги чемпіонів проти Челсі 14 вересня.