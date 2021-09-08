Збірна України у своїй групі A посіла третє місце, що дало їй можливість зіграти в плей-офф.

Детальніше Збірна України з волейболу з боєм поступилася Польщі на Євро-2021

Згідно з регламентом, третє місце в групі A в 1/8 фіналу грає проти команди, яка посіла друге місце в групі C. На цю позицію претендували Росія, Туреччина та Фінляндія.

В останньому турі Росія розгромила Північну Македонію. Натомість Туреччина дещо неочікувано поступилася Фінляндії і опустилася на третє місце. Відтак на другому місці виступи на груповому етапі закінчила Росія. Саме вона і стане суперником України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу.

Матч між збірними України та Росії відбудеться у суботу, 11 вересня в польському місті Гданськ.