"Іслам не дозволяє жінкам займатися будь-яким видом спорту"

Заступник голови комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васик заявив, що жінкам буде заборонено займатися будь-яким видом спортом, який "оголює їх тіло".

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Під заборону потрапить навіть крикет. "Таліби" вважають, що у цьому виді спорту тіла жінок "не будуть закриті".

Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що в цьому немає потреби. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в яких їх обличчя і тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото й відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам та Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту, в якому буде видно їх обличчя і тіло,

– заявив Васик в інтерв'ю австралійській телекомпанії SBS.

"Чиновник" додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності. Спорт, за словами Васика, не є необхідністю.

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