Перемога збірної України U-21, Світоліна не вийшла в 1/2 US Open: новини спорту 7 вересня

У вівторок, 7 вересня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Молодіжна збірна України перемогла Вірменію у відборі на Євро-2023

У вівторок, 7 вересня, відбувся відбірковий поєдинок до молодіжного чемпіонату Європи 2023 року, в якому зіграли збірні України та Вірменії. Гра в Ковалівці на полі стадіону "Колос" завершилася перемогою команди Руслана Ротаня – 2:1.

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Українці відрили рахунок на 20-й хвилині – Назаренко вибухнув на фланзі, з меж штрафного відпасував на В'юнника, захисник виніс, але прямо на Криськіва, який метрів з 10 відправив м'яч у лівий нижній кут.

Гості зрівняли рахунок наприкінці першого тайму. Галстян рикошетом від Сича закинув м'яч за спину Нещерет з лінії штрафної.

Після перерви такий рахунок не влаштував Михайла Мудрика, і він знову вивів Україну вперед. Футболіст Шахтаря зі штрафного поклав м'яч у ліву дев'ятку.

У підсумку, команда Руслана Ротаня перемогла і в другому матчі відбору на Євро-2023 та очолила групу Н, обійшовши навіть потужних французів.

Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти у півфінал Відкритого чемпіонату США з тенісу. У матчі 1/4 Світоліна програла представниці Канади Лейлі Енні Фернандес – 3:6, 6:3, 5:7.

Матч тривав 2 години 27 хвилин. Світоліна 8 раз подала на виліт, допустила три подвійні помилки та використала 4 з 6 брейк-пойнтів.

Це був восьмий чвертьфінал Еліни на турнірах Великого шолома і шостої поразки.

У наступному раунді Фернандес зіграє проти Барбори Крейчікової з Чехії (№9 WTA) або Аріни Соболенко з Білорусі (№2 WTA).

Україна порвала Росію на чемпіонаті світу з веслування

Веслувальники везуть в Україну 5 нагород із чемпіонату світу серед юніорів і молоді. Спортсмени переписали історію українського веслування. Чемпіонат світу відбувався у португальському містечку Монтемор-у-Велю.

Єдину золоту нагороду здобула байдарка-четвірка. Україна у складі Василя Смілки, Дмитра Даниленка, Віталія Бистревського та Олександра Зайцева показали феноменальний результат у запливі на 500 метрів. Першу частину заїзду українці подолали з третім часом.

А ось фініш був просто неймовірним. Українські веслувальники віддали усі сили та на фініші випередили суперників. Спортсмени переписали історію. Це перша золота медаль в олімпійській байдарці-четвірці в історії українського веслування.

Результати заїзду байдарки-четвірки на 500 метрів

1. Україна – 1.24,26

2. Польща – 1.24,96

3. Росія – 1.25,28

Поліція закрила справу про расистські образи в сторону Беленюка

Поліція закрила кримінальне провадження щодо расистських образ на адресу народного депутата та переможця Олімпіади-2020 Жана Беленюка.

За розслідування справи взялася поліція. І навіть відкрила кримінальне провадження в той же день за ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). За таке правопорушника загрожувало від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років.

Однак менше, аніж через два тижні, поліція закрила провадження. Зробили це на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу – "встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення". Ніхто такі дії поліції не оскаржив.

Напад на Беленюка в центрі Києва: що відомо