Беленюк отримав звання "старший лейтенант"

Міністр оборони України Андрій Таран особисто привітав Беленюка з перемогою в Токіо. Таран 17 серпня нагородив борця під час зустрічі з призерами Олімпіади.

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Міністр привітав Беленюка з отриманням військового звання "старший лейтенант". Також він нагородив Жана вогнепальною зброєю – пістолетом Макарова.

Зауважимо, що 16 серпня Беленюка нагородив Президент України Володимир Зеленський. Жан отримав орден "За заслуги" І ступеня.

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