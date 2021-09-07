Україна U-21 – Вірменія U-21 2:1

Голи: Криськів, 20, Мудрик, 62 – Галстян, 45+4

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Для нашої молодіжної збірної цей поєдинок став вже другим у відборі – недавно підопічні Ротаня перемогли на виїзді Сербію (1:0), голом відзначився гравець Металіста 1925 Дмитро Криськів. Тому настрій на гру з вірменами був оптимістичний, тим більше, що гра відбувалася вдома.

Збірна Вірменії встигла провести вже два матчі, причому з симетричними результатами – спочатку поступилася, схоже, "темній конячці нашої групи – збірній Фарерських островів (0:2) на виїзді, а потім з тим же рахунком помстилася вдома "остров'янам".

Українці відрили рахунок на 20-й хвилині – Назаренко вибухнув на фланзі, з меж штрафного відпасував на В'юнника, захисник виніс, але прямо на Криськіва, який метрів з 10 відправив м'яч у лівий нижній кут.

Відео голу Криськіва

Гості зрівняли рахунок наприкінці першого тайму. Галстян рикошетом від Сича закинув м'яч за спину Нещерет з лінії штрафної.

Відео голу Галстяна

Після перерви такий рахунок не влаштував Михайла Мудрика, і він знову вивів Україну вперед. Футболіст Шахтаря зі штрафного поклав м'яч у ліву дев'ятку.

Відео голу Мудрика

У підсумку, команда Руслана Ротаня перемогла і в другому матчі відбору на Євро-2023 та очолила групу Н, обійшовши навіть потужних французів.

Україна U-21 – Вірменія U-21 відеоогляд