Усюди український слід: окрім Ювентуса за лідером Шахтаря стежить ще низка топ-клубів Європи

Донецький Шахтар вже найближчим часом може здійснити ще один супертрансфер. До одного з його провідних гравців проявляють предметний інтерес чимало європейських клубів.

Скаути європейських клубів останні місяці на постійній основі відвідують матчі Шахтаря та збірної України, щоб на власні очі оцінити дії Георгія Судакова. Окрім Ювентуса, про інтерес якого говорилося раніше, футболіста хочуть підписати також низка клубів, які мають український слід.

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На Судакова є великий попит у Європі

Згідно з інформацією відомого журналіста Ніколо Скіри, за футболістом стежить також Арсенал Олександра Зінченка, Челсі Михайла Мудрика, Брайтон, який тренує колишній тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, а також Бенфіка. за яку з сезону-2023/2024 виступає Анатолій Трубін.

Зазначимо, що чинний контракт Судакова з донецьким Шахтарем розрахований до кінця сезону-2027/2028. Нову угоду він підписав у квітні 2023 року, тому охочим доведеться викласти чималу суму, щоб задовольнити фінансові запити "гірників".

Напередодні Георгій забив дебютний гол у Лізі чемпіонів у ворота Барселони й після цього відомий інсайдер Фабріціо Романо також заговорив, що з кожним матчем його ціна тільки буде збільшуватися й Шахтар вимагатиме "величезну суму за свою нову перлину".