У матчі 7-го туру відбору Євро-2024 збірна України в Празі приймає команду Північної Македонії. В першій половині матчу перевагою володіли підопічні Реброва, пише 24 Канал.

До теми Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Футболісти збірної України створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Проте лише шостий удар по воротах "червоних левів" завершився результативно.

Хавбек Шахтаря Георгій Судаков з кута штрафного майданчика наважився на удар і м'яч за допомогою рикошету від захисника македонців залетів до воріт. Голкіпер гостей спантеличений траєкторією м'яча нічого не міг вдіяти.

Відео голу Судакова

До речі, цей гол став дебютним для Георгія Судакова у збірній України. Для цього йому знадобилося 10 матчів.