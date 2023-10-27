Через сукупність факторів так вийшло, що перспективний український форвард майже повністю втратив 2 роки кар'єри. На дорослому рівні за клуб в офіційному матчі він грав востаннє ще в лютому 2022 року, коли перебував в оренді у складі Сампдорії.

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Супряга набрав чудову форму та готовий повернутися у великий футбол

Той матч так і став єдиним для Супряги в Серії А. Після цього він здебільшого лікувався від травм, а також встиг потрапити у серйозну ДТП. Коли ж відновлювався, то грав лише у матчах молодіжної збірної України та товариських зустрічах Динамо, після чого знову потрапляв у лазарет. Як наслідок, у форварда з'явилися проблеми з зайвою вагою.

Але 13 вересня київське Динамо несподівано дозаявило гравця, про якого вже почали забувати, на сезон в УПЛ-2023/2024. Футболіст після цього ще не потрапляв до заявки першої команди, а тренувався з командою Динамо U-19.

У мережі з'явилося відео, яке підтверджує, що форвард позбувся проблем із зайвою вагою та набрав неймовірну фізичну форму. Владислав Супряга останнім часом займався в тренажерному залі під керівництвом Вадима Данильченка, який є колишнім персональним тренером Президента України Володимира Зеленського.

Дивіться відео з тренуванням Владислава Супряги

Судячи з побаченого, можна сподіватися, що форвард киян все ж таки зможе повернутися у футбол. Головне, щоб не підводило здоров'я, а його фізична форма вже зараз дасть фору більшості футболістів, які перебувають у постійному ігровому тонусі.

Довідка. Наступний матч Динамо Київ зіграє 28 жовтня на виїзді проти Колоса. Початок матчу о 15:00.