Цієї зими Шахтар провернув найдорожчий трансфер на вихід у своїй історії. Донеччани продали у Челсі Михайла Мудрика за 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати у вигляді бонусів.

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Після цього клуб вирішив продовжити контракти з лідерами. Нещодавно нову угоду підписав Микола Матвієнко, яким також цікавились в АПЛ. Тепер же подовжив стосунки з клубом і Георгій Судаков.

Офіційний сайт клубу повідомляє, що Шахтар підписав нову угоду із центральним півзахисником. 20-річний футболіст поставив свій підпис під угодою, яка діятиме до 2028 року.

Уродженець Луганщини є вихованцем Шахтаря. За академію клуба Георгій почав грати у 2017 році, а у дорослій команді дебютував у 2020-му. За цей час Судаков провів 56 матчів за донеччан, забивши 8 голів та віддавши десять результативних передач.

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Крім того, у травні 2021 року хавбек дебютував за збірну України та поїхав з нею на Євро-2020. Там команда Андрія Шевченка вийшла у чвертьфінал, але сам Георгій не відіграв жодного поєдинку на турнірі. Загалом за національну команду футболіст відіграв 5 матчів.