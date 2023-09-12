Повідомляється, що одним із гравців за ким будуть пильно стежити стане Георгій Судаков. Ним активно зацікавився найтитулованіший клуб Італії.

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Можливість наживо подивитися на гру Судакова

Новий спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі вивчав можливість підписання українця ще взимку, коли працював у Наполі, а зараз хоче підписати його вже для нового клубу.

Матч між Італією та Україною відбудеться на "Сан-Сіро", тому очікується, що на ньому будуть присутні скаути Ювентуса, у яких буде можливість оцінити ігрові якості 21-річного українця на власні очі.

Видання зазначає, що перемовини по Судакову можуть початися у січні, а орієнтовна сума старту торгів оцінюється зараз мінімум у 30 мільйонів євро та може суттєво зрости будь-якої миті.

Нагадаємо. У квітні 2023 року Георгій Судаков продовжив контракт із "гірниками" до 30 червня 2028 року.

Кар'єра Судакова