Гент висміяв пропозицію Мілана щодо трансферу Яремчука

Гент відреагували на пропозицію Мілана щодо трансферу забивного нападника Романа Яремчука. Бельгійський клуб не збирається відпускати футболіста у Мілан.

Смішна пропозиція Мілана

Міланський клуб у літнє трансферне вікно планує підсилити атакувальну лінію команди. У команді шукають заміну Златану Ібрагімовичу, який нещодавно переніс операцію на коліні та пропустить початок сезону.

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Мілан хоче взяти в оренду Романа Яремчука. Італійці запропонували Генту пропозицію на один рік за 3 мільйони євро. В угоду футболіста повинен був бути пункт обов'язкового викупу українського нападника за 15 мільйонів євро.

Технічний директор бельгійців Мішель Луважі відреагував можливий перехід. Функціонер висміяв пропозицію італійців.

Це смішно! Ми в такому участі не беремо,

– заявив Луважі.

Бельгійський Гент хоче виручити за футболіста збірної України 20-25 мільйонів євро. Така сума перевищує пропозицію Мілана. Цікаво, що спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро. Такі ж гроші пропонують за Яремчука італійці.

Раніше відзначали, що не останнє слово у трансфері Яремчука у Мілан зіграє Андрій Шевченко – колишній футболіст італійського клубу та нинішній наставник збірної України.

Зацікавленість інших клубів