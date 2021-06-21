Гент може не відпустити Яремчука у Мілан

"Россонері" активно шукають заміну Златану Ібрагімовичу, який нещодавно зробив операцію на коліні. Зірковий швед пропустить початок сезону Серії А. Італійський гранд хоче мати у своїй обоймі аж три таранні форварди.

До теми Шевченко може "засватати" Яремчука у Мілан, – ЗМІ

Також у шорт-лист Мілана входить нападник Олів'є Жиру, але його можливий трансфер не пов'язаний зі справою Яремчука. Каменем спотикання у трансфері українця в Мілан може стати фінансова частина переходу. Бельгійський клуб поставив високу планку у 25 мільйонів євро.

Мілан готовий віддати за оренду футболіста збірної України не більше 15 мільйонів євро. До пропозиції щодо оренди з обов'язковим правом викупу будуть входити і бонуси за гравця. Тому сума від італійців може збільшитись до майже 20 мільйонів євро.

Зацікавленість інших клубів

Яремчук потрапив в об'єктиви не лише Мілана. Забивним форвардом цікавляться англійський Вест Хем та німецький Вольфсбург. Останній вже начебто готує пропозицію. Зараз Яремчук виступає за збірну України на Євро-2020. У двох перших зустрічах футболіст відзначився двома голами. Така результативність лише більше привертає увагу до форварда та підвищує його трансферну вартість.