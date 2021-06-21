Гент може не відпустити Яремчука у Мілан
"Россонері" активно шукають заміну Златану Ібрагімовичу, який нещодавно зробив операцію на коліні. Зірковий швед пропустить початок сезону Серії А. Італійський гранд хоче мати у своїй обоймі аж три таранні форварди.
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Також у шорт-лист Мілана входить нападник Олів'є Жиру, але його можливий трансфер не пов'язаний зі справою Яремчука. Каменем спотикання у трансфері українця в Мілан може стати фінансова частина переходу. Бельгійський клуб поставив високу планку у 25 мільйонів євро.
Зацікавленість інших клубів
Яремчук потрапив в об'єктиви не лише Мілана. Забивним форвардом цікавляться англійський Вест Хем та німецький Вольфсбург. Останній вже начебто готує пропозицію. Зараз Яремчук виступає за збірну України на Євро-2020. У двох перших зустрічах футболіст відзначився двома голами. Така результативність лише більше привертає увагу до форварда та підвищує його трансферну вартість.
- Бельгійський Гент обіцяв відпустити забивного форварда після Євро-2020. Перед стартом турніру Яремчук не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії.
- У цьому сезоні Яремчук зіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.
- Його контракт із клубом Бельгії розрахований до кінця червня 2025 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро.