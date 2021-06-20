Трансфер за участі Шевченка

Роман Яремчук у перших двох матчах збірної України на Євро-2020 відзначився двома голами – у воротах Нідерландам та Північної Македонії. Така результативність привернула увагу Мілана.

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Технічний директор клубу Паоло Мальдіні вже начебто веде перемовини з "буйволами". За інформацією італійського журналіста, "россонері" готові віддати за форварда 15-16 мільйонів євро. Клуб Серії А не виключає варіант із орендою Яремчука, яка обійдеться італійцям у 3 мільйони євро.

Цікаво, що участь у цьому трансфері може взяти нинішній наставник збірної України Андрій Шевченка. Тренер двічі виступав у футболці Мілана протягом 1999/2006 та 2008/2009 років.