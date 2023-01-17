Третій зайвий: Палкін розповів, як Арсенал вибув з гонки за Мудрика

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився подробицями найгучнішого трансферу зими. Як відомо, в останній момент Челсі перехопив Мудрика у Арсеналу.

Історія з трансфером Михайла Мудрика до одного з клубів АПЛ тримала в напрузі усіх футбольних уболівальників. Майже щогодини інсайдери вкидували інформацію, яка, інколи, суперечила попередній. Тож підсумок саги виявився дещо несподіваним – замість Арсеналу Мудрик опинився в Челсі.

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Шахтар готовий був залишити Мудрика до літа

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін у інтерв'ю британському виданню підняв завісу перемовин. Лондонський Арсенал практично досяг домовленості з "гірниками", проте все "з ніг на голову" перевернула пропозиція Челсі.

"Перед приїздом представників Челсі до Туреччини ми майже домовилися з Арсеналом, що шансів закрити угоду немає. Коли вони запропонували остаточну пропозицію у розмірі 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів євро (у надбудовах), ми сіли та почали внутрішньо обговорювати, як вона буде виконана з точки зору виплат, фіксованої частини та питань бонусів. Ми зрозуміли, що не закриємо цієї угоди (з Арсеналом). Я сказав Еду (спортивний директор Арсенала), що зробив усе, що міг, але це було неможливо", – сказав Палкін.

Ситуацією скористалися представники Челсі, які ніби чекали такого перебігу подій.

"Коли на горизонті з'явився Челсі, вони просто зателефонували і сказали: "Добре, ми знаємо, що ви вели переговори з Арсеналом, ми знаємо, що ви близькі до якихось цифр. Ми хочемо зустрітись". Я сказав: "Добре, давайте зустрінемося". Я сказав Мудрику: "Якщо я не продам тебе взимку, ми обов'язково продамо тебе влітку". Я сказав: "Можливо, влітку ти коштуватимеш ще дорожче". Ми були готові прийняти різні сценарії. Ми не поспішали б", – розповів генеральний директор Шахтаря.