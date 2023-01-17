История с трансфером Михаила Мудрика в один из клубов АПЛ держала в напряжении всех футбольных болельщиков. Почти каждый час инсайдеры вбрасывали информацию, которая иногда противоречила предыдущей. Итог саги оказался несколько неожиданным – вместо Арсенала Мудрик оказался в Челси.

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Шахтер готов был оставить Мудрика до лета

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью британскому изданию приподнял завесу переговоров. Лондонский Арсенал практически достиг договоренности с "горняками", однако все "с ног на голову" перевернуло предложение "Челси".

"Перед приездом представителей Челси в Турцию мы почти договорились с Арсеналом, что шансов закрыть соглашение нет. Когда они предложили окончательное предложение в размере 70 миллионов евро плюс 30 миллионов евро (в надстройках), мы сели и начали обсуждать, как оно будет выполнено с точки зрения выплат, фиксированной части и вопросов бонусов. Мы поняли, что не закроем это соглашение (с Арсеналом). Я сказал Эду (спортивный директор Арсенала), что сделал все, что мог, но это было невозможно", – сказал Палкин.

Ситуацией воспользовались представители Челси, который ожидали такого хода событий.

"Когда на горизонте появился Челси, они просто позвонили по телефону и сказали: "Хорошо, мы знаем, что вы вели переговоры с Арсеналом, мы знаем, что вы близки к каким-то цифрам. Мы хотим встретиться". Я сказал: "Хорошо, давайте встретимся". Я сказал Мудрику: "Если я не продам тебя зимой, мы обязательно продадим тебя летом". Я сказал: "Может быть, летом ты будешь стоить еще дороже". Были готовы принять разные сценарии. Мы бы не спешили", – рассказал генеральный директор Шахтера.