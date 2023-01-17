Знаковий нападник Ноттінгем Форест та Ліверпуля Стен Коллімор оцінив потенціал новачка Челсі Михайла Мудрика. Колишній вінгер Шахтаря приєднався до "синіх" 14 січня.

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Майбутній володар "Золотого м'яча"

Багато експертів пророкують Мудрику велике футбольне майбутнє і вірять, що одного дня Михайло стане володарем "Золотого м'яча". Стен Коллімор був стриманішим в оцінці українця, проте виділив його сильні сторони.

"Щодо потенціалу Мудрика, то багато команд, а не лише Челсі, покладають великі надії на хлопця. Є й інші клуби, які вірять, що він майбутній володар "Золотого м'яча", тож його дуже високо оцінюють.

Я не передбачатиму майбутнє Мудрика і не говоритиму, що він виграє "Золотий м'яч", ще зарано для чогось подібного, але він хороший гравець. Він цілеспрямований, у нього шалена швидкість, він дуже впевнений у собі, він може забивати та обігравати захисників, перш ніж робити хороші передачі", – сказав Коллімор.

Коллімор: Мудрик – гравець типу Бейла

Ексфорвард збірної Англії вважає, що за своїми ігровими якостями Мудрик нагадує легендарного валлійця Гарета Бейла, який нещодавно завершив кар'єру. До речі, колишній лідер збірної Уельсу п'ять разів вигравав з Реалом Лігу чемпіонів.

"Я думаю, що він стане фізично міцнішим і сильнішим у міру того, як розвиватиметься в Челсі, подібно до того, як Гарет Бейл розвивався в Тоттенгемі. Обидва ліві вінгери, обидва мають здатність прориватися повз гравців суперника.

Так що, якби можна було порівняти, я думаю, Мудрик міг би стати гравцем такого типу, як Бейл", – запевнив англієць.

Перехід Мудрика в Челсі