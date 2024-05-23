20 квітня Раян Гарсія сенсаційно переміг чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні. "Король Раян" виграв бій роздільним рішенням суддів, тричі відправивши колишнього абсолюта у нокдаун.

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Гарсія пообіцяв покинути бокс

Після поєдинку з'ясувалося, що Гарсія провалив допінг-тест. У його крові виявили стероїд остарін та метаболіт нандролону. Результати проби В підтвердили присутність в організмі боксера заборонених речовин.

Зірковий боксер дуже емоційно сприйняв повідомлення та зробив гучну заяву.

"Давайте будемо на позитиві. Позитивні вайби, бро. Так, я такий щасливий. Я до біса люблю стероїди.

Мені начхати, я більше ніколи не буду заробляти боксом. Твоя поразка, не моя. За те, що підставив мене. Лол, жартую. Я ковтатиму всі стероїди", – написав Гарсія у мережі Х.

Проте згодом боксер видалив допис.

Юристи Гарсії відстоюють невинуватість боксера. Вони заявили, що Раян ніколи не вживав заборонених речовин. У зразках проб дуже мала кількість допінгу. Остарін міг потрапити в організм спортсмена з добавками, які він використовував перед поєдинком з Хейні. Наразі здійснюється тестування добавок, щоб визначити точне джерело.

Скандали переслідують Гарсію